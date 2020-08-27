تقرير: بارتوميو سيستقيل إن أعلن ميسي للعامة أنه سبب المشكلة

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

ميسي وبارتوميو

في إسبانيا الدوري الإسباني رحيل ميسي
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