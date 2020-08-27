تقرير: بارتوميو سيستقيل إن أعلن ميسي للعامة أنه سبب المشكلة الخميس، 27 أغسطس 2020 - 16:16 كتب : FilGoal ميسي وبارتوميو في إسبانيا الدوري الإسباني رحيل ميسي نرشح لكم أخر الأخبار أرتيتا عن ميسي: إذا جاء إنجلترا الكل سيستمتع.. سيكون حزينا رؤية الأفضل في التاريخ يغادر ناديه 3 دقيقة | أوروبا اعتزال صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي رسميا - رينا يفسخ تعاقده مع ميلان وينتقل إلى لاتسيو 57 دقيقة | أوروبا تقرير: بارتوميو سيستقيل إن أعلن ميسي للعامة أنه سبب المشكلة ساعة | أوروبا مباشر في الدوري - الاتحاد (0) - (0) حرس الحدود.. بداية الشوط الثاتي ساعة | الدوري المصري رئيس بايرن يعلق على إزاحة ريال مدريد من صدارة ترتيب فرق أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا ديشامب: عودة بنزيمة للمنتخب؟ هل هناك سؤال آخر.. ومبابي ليس آلة ساعة | الدوري المصري راك 1: كومان طلب محادثة ثانية مع ميسي.. وبارتوميو يريد الاجتماع معه لكن لم يلق ردا ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار في الجول - أسطورة برشلونة: رحيل ميسي؟ سننجو سواء كان معنا أفضل لاعب في العالم أم لا تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم مصطفى محمد.. "النجم الأهم بعد صلاح وتريزيجيه" تيليجراف: عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي ماركا تكشف خطة ميسي: سيخضع للتدريبات لكن لا رجعة في قراره أو مقابلة بارتوميو تقرير: الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21 الأكثر مشاهدة 1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الأهلي 0 الجونة انتهت الدوري المصري 0 نادي مصر 0 المصري انتهت الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 سموحة انتهت الرابطة التونسية المحترفة الأولى 1 الملعب التونسي 0 مستقبل سليمان انتهت الرابطة التونسية المحترفة الأولى 0 هلال الشابة 0 البنزرتي انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - طنطا - الإسماعيلي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - وادي دجلة لم تبدأ 18:30 الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 0 حرس الحدود مباشر 4:26 الدوري الأمريكي - لوس أنجلس جالاكسي - سياتل ساوندرز لم تبدأ 05:00 الدوري الفرنسي - أولمبيك ليون - ديجون لم تبدأ 21:00 الدوري البلجيكي - أوستيند - أندرلخت لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك