رسميا - الصفقة الرابعة.. تشيلسي يضم مالانج سار ويعيره لمدة موسم

أعلن نادي تشيلسي ضم مالانج سار مدافع نيس ومنتخب فرنسا وإعارته لفريقه القديم لمدة موسم لاكتساب المزيد من الخبرات.

مالانج سار النادي : نيس تشيلسي

وضم تشيلسي، سار البالغ من العمر 21 عاما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نيس، وانتقل للبلوز لمدة خمس سنوات.

ويقضي سار موسم 2020 -2021 مع فريق نيس على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات ليكون جاهزا للمشاركة مع تشيلسي.

ويعتبر سار الصفقة الرابعة للبلوز بعد تيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي: "التوقيع مع سار فرصة لا يمكن تفويتها، سنراقبه عن كثب خلال فترة الإعارة على أمل أن يعود قريبا".

ولعب سار مع نيس منذ كان عمره 5 أعوام وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول منذ سن 17 عاما.

يلعب سار في مركز قلب الدفاع لكنه يجيد أيضا اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وشارك سار في 100 مباراة وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في النادي، ولديه خبرة قارية إذ أنه سجل في الدوري الأوروبي.

سار مؤهل للعب مع منتخب السنغال، لكنه مثل فرنسا في منتخبات تحت 16 و18 و21 عاما، وخاض منافسات أمم أوروبا تحت 21 عاما.

وشارك خلال مسيرته في 119 مباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.