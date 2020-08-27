سكاي: بونوتشي يرفض فكرة الانتقال لـ مانشستر سيتي

رفض ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي وفضّل البقاء في مدينة تورينو.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بضم المدافع البالغ 33 عاما.

وأضاف التقرير أن بونوتشي يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2024 وليس لديه النية لمغادرة البيانكونيري.

ولم يُجر السيتيزينز مفاوضات مباشرة مع يوفنتوس، لكن يفضل بونوتشي البقاء في ملعب يوفنتوس ستيديوم لمساعدة أندريا بيرلو المدير الفني الجديد.

بونوتشي خاض 407 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات وحقق لقب الدوري الإيطالي 8 مرات و3 كأس إيطاليا.

ويعد بونوتشي من اللاعبين القلائل الذين ارتدوا قميص إنتر وميلان ويوفنتوس.

ولعب الإيطالي في بداية مسيرته مع إنتر وحقق لقب الدوري 2010، كما ارتدى قميص الروسونيري لموسم وحيد 2017-18 قبل العودة للسيدة العجوز مجددا.