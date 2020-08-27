عبد الحفيظ: فتحي لم يتحدث معنا للبقاء.. ولمن سيتم تقديم الشكوى ضد وليد سليمان؟

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موقف النادي من بقاء أحمد فتحي، وكذلك موقف صالح جمعة من المشاركة مع الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ عن صالح جمعة: "انضم للمجموعة والتزم بشكل جيد وفي حالة بدنية جيدة، وعلى حسب قرار فايلر سيتواجد سواء بمباراة المصري أو وادي دجلة".

وأضاف عن موقف المصابين عبر قناة MBC مصر "أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة في مباراة الجونة، ومحمد محمود سيعود خلال أسبوعين".

سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة جاهز للمشاركة.. ومحمد محمود يعود خلال إسبوعين#اللعيب #MBCMASR pic.twitter.com/0PTJc8eJxv — MBC مصر (@mbcmasr) August 26, 2020

كما تحدث عن موقف أحمد فتحي من البقاء في الأهلي "لم يتحدث معنا في أي شيء، هو متواجد مع الفريق بشكل قوي ويشارك في كل التدريبات والمباريات بشكل إيجابي".

وواصل "طوال المباراة روحه حاضره، البقاء من عدمه ليس موقف الجهاز الفني بل الإدارة واللاعب، ولا يوجد حديث نهائي والموقف كما هو حتى الآن".

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي#اللعيب #MBCMASR pic.twitter.com/JYtTwtS5Qa — MBC مصر (@mbcmasr) August 26, 2020

وكان بيراميدز قد أعلن انضمام أحمد فتحي لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن ملعب مباراة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "وصلنا جواب رسمي لخوض مباراة الذهاب يوم 26 والعودة يوم 3 أكتوبر في القاهرة".

وأضاف "بدأنا في اتخاذ الخطوات بشكل مبكر، والمباراة ستقام إما على ملعب السلام weالأهلي أو برج العرب، كنا نأمل أن تقام في استاد القاهرة وهو خيارنا الأول، وإن لم تقم سيكون في السلام أو برج العرب".

سيد عبد الحفيظ: ستاد القاهرة هو اختيارنا الأول لمواجهة الوداد المغربي#اللعيب #MBCMASR pic.twitter.com/ze6hJyUwLF — MBC مصر (@mbcmasr) August 26, 2020

وعن موقف المغربي وليد أزارو: "أزارو سينضم للفريق في نصف سبتمبر، ولا يحق لأزارو المشاركة في البطولة الإفريقية أيضا رغم تواجده في القائمة".

وأتم عن شكوى الزمالك لوليد سليمان في الفيفا "لمن سيتم تقديم الشكوى؟ لن يزايد أحد على وليد سليمان وعلى سلوكياته، وزار عبد الشافي كزميل ملاعب وستظل تلك علاقة ممتدة، ولم ولن نعتذر".