مران الأهلي - انتظام وليد سليمان وفحص طبي لـ أيمن أشرف بسبب كدمة

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 11:35

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان في مران الأهلي

انتظم وليد سليمان جناح فريق الأهلي في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة.

واشتكى سليمان من كدمة قوية في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك في الدوري المصري.

وابتعد سليمان عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة وغاب بسببها عن مواجهة الجونة.

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وانتظم جناح الأهلي في مران اليوم بعد تماثله الشفاء من كدمة الصدر ويستعد لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في منافسات الدوري.

أما أيمن أشرف مدافع الفريق فخضع لجلسة علاجية على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش.

واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة في عظمة الحوض خلال كرة مشتركة في مباراة الجونة، غادر بسببها وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

ويخضع أيمن أشرف لفحص طبي غدا الجمعة قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية.

وكان ريني فايلر المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي وحرص على تصويب الأخطاء التي حدثت في مواجهة الجونة.

وأدى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة الجونة جلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي بينما خاض البدلاء وباقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة عقب مرور 22 جولة من المسابقة.

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