الأهلي يجري تحليل دم بدلا من المسحة استعدادا للمصري

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

الأهلي يجري تحليل دم بدلا من المسحة

أجرى فريق الأهلي تحليل دم صباح اليوم الخميس قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة المصري.

ويأتي تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمسحات الطبية.

وكان الأهلي قد تغلب على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الأخيرة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

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وأجرى اليوم الجهاز الفني واللاعبون تحليل الدم قبل المران استعدادا لمواجهة المصري المقبلة.

ويواجه الأهلي فريق المصري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 23.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة بالفوز في 19 مباراة وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة.

الأهلي تحليل دم فيروس كورونا مسحة طبية في الدوري
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