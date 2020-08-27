الأهلي يجري تحليل دم بدلا من المسحة استعدادا للمصري

أجرى فريق الأهلي تحليل دم صباح اليوم الخميس قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة المصري.

ويأتي تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمسحات الطبية.

وكان الأهلي قد تغلب على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الأخيرة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وأجرى اليوم الجهاز الفني واللاعبون تحليل الدم قبل المران استعدادا لمواجهة المصري المقبلة.

ويواجه الأهلي فريق المصري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 23.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة بالفوز في 19 مباراة وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة.