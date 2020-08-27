بنشرقي وأوناجم: نستهدف حصد الألقاب مع الزمالك
الخميس، 27 أغسطس 2020 - 10:52
كتب : FilGoal
أبدى الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم الرغبة في تحقيق الألقاب والبطولات بقميص الزمالك في الفترة المقبلة.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
محمد أوناجم
النادي : الزمالك
وقال أشرف بنشرقي عبر قناة الزمالك أثناء لقاءه مع مرتضى منصور رئيس النادي: "منذ يوم قدومنا للزمالك لم نر شيئا سيئا،ونحن هنا لحصد الألقاب وكسب حب جمهور الزمالك من أكبر شخص لأصغر والقادم أفضل".
بينما قال محمد أوناجم: "بدأت بشكل غير جيد لغيابي عن فترة الإعداد ورئيس النادي دعمني أشكر اللاعبون على دعمنا وشعرت كأنني في المغرب".
وأتم "إن شاء الله نحقق الألقاب والبطولات لأن نادي الزمالك نادي كبير ومعروف والقادم أفضل".
بنشرقي خاض 25 مباراة بقميص الزمالك سجل 9 أهداف وصنع 6 في جميع البطولات.
بينما أوناجم البالغ 28 عاما خاض 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5.
وحصد الثنائي بلقب السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر منذ الانضمام في بداية الموسم.