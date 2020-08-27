بنشرقي وأوناجم: نستهدف حصد الألقاب مع الزمالك

أبدى الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم الرغبة في تحقيق الألقاب والبطولات بقميص الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال أشرف بنشرقي عبر قناة الزمالك أثناء لقاءه مع مرتضى منصور رئيس النادي: "منذ يوم قدومنا للزمالك لم نر شيئا سيئا،ونحن هنا لحصد الألقاب وكسب حب جمهور الزمالك من أكبر شخص لأصغر والقادم أفضل".

بينما قال محمد أوناجم: "بدأت بشكل غير جيد لغيابي عن فترة الإعداد ورئيس النادي دعمني أشكر اللاعبون على دعمنا وشعرت كأنني في المغرب".

وأتم "إن شاء الله نحقق الألقاب والبطولات لأن نادي الزمالك نادي كبير ومعروف والقادم أفضل".

بنشرقي خاض 25 مباراة بقميص الزمالك سجل 9 أهداف وصنع 6 في جميع البطولات.

بينما أوناجم البالغ 28 عاما خاض 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5.

وحصد الثنائي بلقب السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر منذ الانضمام في بداية الموسم.