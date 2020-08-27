بنشرقي وأوناجم: نستهدف حصد الألقاب مع الزمالك

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

أبدى الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم الرغبة في تحقيق الألقاب والبطولات بقميص الزمالك في الفترة المقبلة.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أشرف بنشرقي عبر قناة الزمالك أثناء لقاءه مع مرتضى منصور رئيس النادي: "منذ يوم قدومنا للزمالك لم نر شيئا سيئا،ونحن هنا لحصد الألقاب وكسب حب جمهور الزمالك من أكبر شخص لأصغر والقادم أفضل".

بينما قال محمد أوناجم: "بدأت بشكل غير جيد لغيابي عن فترة الإعداد ورئيس النادي دعمني أشكر اللاعبون على دعمنا وشعرت كأنني في المغرب".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - أوباما وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومشاركة بنشرقي وأوناجم بنشرقي وأوناجم ينتظمان في معسكر الزمالك قبل لقاء المصري الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان إلى مصر خلال ساعات.. وهذا سبب تأخر إعلان صفقة المثلوثي بنشرقي وأوناجم في القاهرة.. ويخضعان لمسحة قبل الانضمام للتدريب

وأتم "إن شاء الله نحقق الألقاب والبطولات لأن نادي الزمالك نادي كبير ومعروف والقادم أفضل".

بنشرقي خاض 25 مباراة بقميص الزمالك سجل 9 أهداف وصنع 6 في جميع البطولات.

بينما أوناجم البالغ 28 عاما خاض 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5.

وحصد الثنائي بلقب السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر منذ الانضمام في بداية الموسم.

أشرف بنشرقي محمد أوناجم الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: إنتر بدأ المفاوضات مع فيدال 9 دقيقة | أوروبا
تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم مصطفى محمد.. "النجم الأهم بعد صلاح وتريزيجيه" 12 دقيقة | أوروبا
روني: ليفربول سيتوج بالدوري عندما يضم تياجو.. صفقة أفضل من انضمام ميسي لسيتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: فيورنتينا يصر على ضم لاعب وسط أرسنال 45 دقيقة | أوروبا
تيليجراف: عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - شفاء لاعب الوداد من فيروس كورونا 57 دقيقة | إفريقيا
حوار في الجول - أسطورة برشلونة: رحيل ميسي؟ سننجو سواء كان معنا أفضل لاعب في العالم أم لا ساعة | أوروبا
ماركا تكشف خطة ميسي: سيخضع للتدريبات لكن لا رجعة في قراره أو مقابلة بارتوميو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك