مواعيد مباريات الخميس 27 أغسطس 2020.. الزمالك يواجه المقاولون والإسماعيلي ضد طنطا

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - الأهلي

يشهد يوم الخميس إقامة 4 مواجهات من الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ22.

المباراة الأولى لليوم الخميس، الاتحاد السكندري الذي يستضيف حرس الحدود على استاد الإسكندرية في الرابعة عصرا على قناة "أون سبورت1".

ويواجه مصر للمقاصة نظيره وادي دجلة في السادسة والنصف مساء على قناة "أون سبورت 2". ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب.

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ويقام لقاءان في نفس الموعد، التاسعة مساء، حينما يواجه طنطا نظيره الإسماعيلي على استاد الإسكندرية على "أون سبورت 2"، ويواجه المقاولون العرب ضيفه الزمالك على استاد القاهرة الدولي على قناة "أون سبورت 1".

لمعرفة مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة والمعلقين من هنا.

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