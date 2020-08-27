طارق التايب: جوزيه سبب فشل انتقالي لـ الأهلي.. وصالح جمعة يُهدر وقته وأحب لعب الإسماعيلي

تحدث طارق التايب نجم الكرة الليبية والهلال السعودي والصفاقسي التونسي السابق عن مفاوضاته مع الأهلي والزمالك.

كما اختار أفضل اللاعبين المصريين التي لعب ضدها، وكشف الرسالة التي ووجهها لصالج جمعة لاعب الأهلي

وكل ما يلي قاله طارق التايب عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

مفاوضات الأهلي

"حضرت الأهلي مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وصلاح السعدني بعد فوز الأهلي على ريال مدريد وجلست مع عدلي القيعي ومانويل جوزيه وقبلها بأسبوعين كنا قد فزنا على منتخب مصر العسكري وصنعت هدفين".

"مانويل جوزيه طلب مني أن أجري اختبارات لكنني أخبرته أنني ألعب في المنتخب الأول منذ 1995 ولدي تاريخ وصل لـ 50 مباراة دولية وشعرت من عدلي القيعي بعدم الجدية في التعاقد".

"الاستقبال كان فاتر جدا وكنت حزين جدا مما حدث وكنت مصدوم".

طارق التايب يحكي لأول مرة أسباب فشل انضمامه للنادي الأهلي "جوزية هو السبب"#جمهور_التالتة pic.twitter.com/DkvlNpCcQO — OnTime Sports (@ONsportEg) August 26, 2020

مفاوضات الزمالك

"التقيت عمرو الجنايني عندما كان في مجلس إدارة النادي وتحدث معي أشرف قاسم وتجمعني صداقة بالحارس محمد عبد المنصف".

"لم أشعر بالجدية في مفاوضات الزمالك وكان لدي أكثر من عرض من بينها القادسية الكويتي".

"وقعت لأهلي طرابلس بعد مفاوضات دامت لنصف ساعة".

"انتقلت للمقاصة موسم 2012-13 عن طريق تامر النحاس وفسخت تعاقدي بالتراضي بعد 6 أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي حينها".

طارق التايب: كنت قريب للانضمام من الزمالك في وقت من الأوقات بسبب عمرو الجنايني#جمهور_التالتة pic.twitter.com/aA65AAUE87 — OnTime Sports (@ONsportEg) August 26, 2020

لاعبون مصريون تعلق بهم

"رضا عبد العال مميز كلاعب وسط، أحمد الكأس لاعب غير عادي، إسماعيل يوسف وطاهر أبو زيد وقدمه اليسرى، محمود الخطيب "فلتة" وعرفت موهبته من الفيديوهات".

"حازم إمام من أحرف اللاعبين وغير عادي ونتشارك الرقم 14 سويا، وأيضا أحمد حسن ومحمد أبو تريكة".

أصعب لاعب مصري لعب ضده؟

"مدحت عبد الهادي، بشير التابعي، تامر عبد الحميد ومحمد شوقي وحسني عبد ربه، ووائل جمعة من أحسن المدافعين وهاني رمزي من أفضل من مروا على كرة القدم المصرية".

محمد صلاح

"رياض محرز وزياش وُلدوا في أوروبا ولديهم الأسلوب الأوروبي، صلاح طوّر إمكانياته ولم يلعب في الأهلي والزمالك أو الإسماعيلي".

"صلاح قصة كفاح وعانى مع بازل وخطى خطوة تلو الأخرى وتطور في روما مع سباليتي تكتيكيا بشكل كبير".

"مع ليفربول ظهرت إمكانياته وهو ما يفتح الباب للاعبين العرب للاحتراف، كرة القدم هي عقلية لابد أن تعيشها".

صالح جمعة

"لديه الامكانيات غير عادية وحرام يهدر وقته وتلك السنوات بهذا الشكل، ألعب والتزم، رأيته في غرفة ملابس الأهلي عند زيارتي للنادي وقلت له أنت تشبهني في الملعب وطلبته باستغلال كل لحظة في الملعب وترك البصمة، ومن ثم الأموال ستأتي".

"أنا كلاعب لم اشتر صحيفة في مسيرتي لأرى أراء الغير، المباراة أصبحت من الماضي وهدفي كان التألق في المباراة التالية".

طارق التايب: صالح جمعة لاعب رائع وصعبان عليا انه يضيع موهبته ولما قابلته قولتله "حرام عليك موهبتك ليه انت طموحك في السوشيال ميديا" #جمهور_التالتة pic.twitter.com/hV5yvq4Y1G — OnTime Sports (@ONsportEg) August 26, 2020

وأتم "أكثر فريق مصري أحب لعبه هو الإسماعيلي من أيام أحمد العجوز وحمزة الجمل".