مرتضى لأحداد: عد إلى الزمالك فإعارتك انتهت.. لا نريد التقدم بشكوى حفاظا على العلاقات

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى لاعب الفريق المعار للرجاء المغربي حميد أحداد مطالبا إياه بالعودة لصفوف النادي لانتهاء إعارته.

وقال مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية: "أعرف مدى عمق العلاقة بين مصر والمغرب وروح الود والحب بيننا لذا أناشد رئيس الرجاء ورئيس الاتحاد المغربي بإعادة أحداد".

وواصل "لا نريد التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفاظا على العلاقات بيننا ومنعا لأي ضرر قد يصيب الأطراف المعنية".

وأكمل "إعارة أحداد انتهت في نهاية شهر يونيو وفيفا قال إن الإعارة تمدد بشرط موافقة اللاعب والزمالك والرجاء وأنا غير موافق لأننا في حاجة لك يا أحداد".

وتابع "حال رغبة الرجاء في شراء اللاعب فهو كان ملزما بدفع مليون و500 ألف دولار وهو ما لم يحدث".

وأتم "عليك العودة يا أحداد لتستكمل التألق المغربي مع أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مع الزمالك".

وانتقل أحداد للرجاء معارا لمدة موسم مع أحقية شراء، لكن النادي المغربي لم يفعل ذلك البند.