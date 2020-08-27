الطلائع: عقوبة عمرو جمال من اختصاص الإدارة والمدرب.. وعمار حمدي سيتواجد في مران الخميس

أوضح أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش حقيقة عقوبة عمرو جمال عقب إهداره ركلة جزاء أمام سموحة.

طلائع تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق وأهدر لاعب الأهلي الأسبق ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع. (طالع التفاصيلل)

وقال المهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حزننا يأتي أن النقاط الثلاثة كانت في يدينا وأهدرناها بسبب ركلة جزاء".

وأكمل "نمر بضغط بدني ونفسي رهيب ونخوض مباراة كل 3 أيام وأردنا الفوز في لقاء سموحة لالتقاط الأنفاس قبل المباراة المقبلة".

وتابع عن عمرو جمال بعد إهدار ركلة جزاء: "أحمد سامي هو المنوط بالتسديد لكنه أًصيب بشد وخرج، وكان من المفترض أن يسدد أحمد كابوريا لكن عمرو جمال أمسك بالكرة من أجل تسديدها".

وواصل "عقوبة عمرو جمال؟ تصريحاتي كانت انفعالية بعد المباراة لخسارة نقطتين هامتين، العقوبة من اختصاص مجلس الإدارة والجهاز الفني".

وأتم عن حالة عمار حمدي الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل "أجرينا التحاليل والفحوصات مباشرة وسيتواجد في التدريبات غدا".

وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد عرقلة خالد عبد الفتاح.

لكن عمر صلاح تألق وتصدى لتسديدة عمرو جمال لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما شهدت المباراة إصابة قوية لعمار حمدي لاعب طلائع الجيش وخروجه مصابا في الشوط الأول.

بتلك النتيجة طلائع الجيش وصل للنقطة 22 ويحتل المركز الـ13.