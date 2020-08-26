رايولا ينفي تجديد إبراهيموفيتش تعاقده مع ميلان ويصفها بـ "الكاذبة"

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

نفى مينو رايولا وكيل اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش تجديد تعاقد السويدي مع ميلان الإيطالي ووصفها بـ "الأخبار الكاذبة".

وقال رايولا عبر حسابه على "تويتر": "أخبار كاذبة، إبراهيموفيتش لم يجدد مع ميلان".

وأشارت عدة تقارير مؤخرا إلى أن ميلان توصل لاتفاق مع السويدي على تجديد التعاقد لموسم آخر براتب 6 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى نصف مليون يورو كحوافز مرتبطة بالتأهل لدوري أبطال أوروبا ومثلها مقابل المباريات والأهداف.

وبدأ ميلان معسكره الإعدادي لموسم 2020-2021 تحت قيادة ستيفانو بيولي، لكن دون ظهور السويدي الذي أصبح لاعبا حرا بعد نهاية الموسم.

وكان رايولا قد صرّح لـ سكاي سبورت إيطاليا سابقا: "حتى اللحظة، إبراهيموفيتش لن يكون في ميلان، لا نزال نتفاوض ولكن لم نتوصل لاتفاق بعد. المسألة ليست متعلقة بالأموال، ولكنها مسألة قناعة وأسلوب، يجب اقتناع الطرفين للتوصل إلى اتفاق، ولو لم يرغب إبراهيموفيتش في البقاء بـ ميلان، فلن يكون هناك تفاوض".

وأضاف: "نحن في مرحلة حساسة جدا من المفاوضات، لن أقول أكثر من ذلك، أنا متفائل دائما، لا أعمل لخلق المشاكل، ولكن لإيجاد الحلول".

السويدي ساهم في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 في 18 مباراة منذ انضمامه لـ ميلان في يناير الماضي.

ميلان إبراهيموفيتش مينو رايولا
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