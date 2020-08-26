مؤتمر فايلر: الأهلي كان سيئا في الشوط الأول.. والفرصة تنتظر صالح "بشرط"

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:38

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

اعترف ريني فايلر المدير الفني للأهلي بتراجع مستوى فريقه خلال مباراة الجونة.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ22 من الدوري المصري في الدقيقة 96 بهدف سجله مروان محسن.

وقال فايلر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الأهلي لم يحضر الشوط الأول من مباراة الجونة، الفريق كان سيئا للغاية منذ أول دقيقة ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني بعد طرد ديانج".

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وأضاف "في الشوط الثاني تحسن الأداء وصنعنا فرص أكثر واستطعنا العودة في المباراة وتسجيل هدف الفوز".

وتابع "من فترة لأخرى يجب أن نمر بمباريات مثل مواجهة الجونة حتى تحدث استفاقة للفريق واللاعبين".

وشرح فايلر لماذا يغير طريقة اللعب بشكل مستمر في الفترة الأخيرة قائلا "أَضع خطة المباريات على حسب اللاعبين المتاحين وسأظل أغير في الخطة وطريقة اللعب طالما هناك غيابات".

وعن تراجع مستوى جونيور أجايي قال: "أجايي ليس في حالته المعهودة وهذا أمر طبيعي في كرة القدم وسيعود حتما لمستواه المعروف".

وأكمل "بدأنا الدوري بجناحين أحدهما مصابا والآخر رحل عن الفريق ولكن سنظل نعمل مع لاعبي مركز الجناح حتى نصل للمستوى الذي نريده".

وعن صالح جمعة أتم تصريحاته: "صالح جمعة ليس بعيدا عن حساباتي، هو عاد للتدرب بقوة في الفترة الأخيرة وعندما تكتمل جاهزيته البدنية حتى يستطيع الجري والالتحام مع الخصوم بشكل جيد سيحصل على فرصة للمشاركة".

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