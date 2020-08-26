مروان محسن: لم أطلب الرحيل عن الأهلي.. وهذا سبب بكائي بعد الهدف

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

هدف مروان محسن مع الأهلي ضد الجونة

نفى مروان محسن مهاجم الأهلي ما تردد عن طلبه الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر معارا بسبب الانتقاد الذي يتعرض له مؤخرا.

وقاد مروان الأهلي للفوز على الجونة بهدف قاتل سجله في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في استاد القاهرة اليوم الأربعاء في الجولة 22 من الدوري.

وقال مروان عقب المباراة: "لم أطلب الرحيل عن الأهلي كل هذه الأنباء مجرد اجتهادات فقط، أركز مع الفريق على الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل متحدثا عن لقاء الجونة "نقاتل لآخر دقيقة وأبارك لزملائي ولجمهور الأهلي والقادم أفضل".

وشدد "حتى لو آخر يوم لي مع الأهلي هو الغد سأقاتل لآخر ثانية لي مع الفريق، نعم أحزن من الانتقادات أحيانا لكنني أحاول عزل نفسي عنها".

وأضاف "أواجه سوء توفيق أحيانا ولا مشكلة فيما يقال فأنا أركز مع فريقي فقط".

وبسؤاله عما دار بينه وبين عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في مكالمة هاتفية قال: "كل احترام بيننا وأتعلم منه دائما، وأعتذر له لو بدر أي شيء من والدي تسبب في مضايقته".

وبسؤاله عن سبب بكائه بعد المباراة قال ضاحكا "ليس بسبب هدفي بل دموع فرحة الفوز".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 59 نقطة يحلق بهم في صدارة جدول الترتيب بفارق 17 نقطة عن ملاحقه بيراميدز.

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