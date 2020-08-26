90+5.. لدغة مروان تخطف انتصارا قاتلا لـ الأهلي ضد الجونة

لدغ مروان محسن الجونة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة جميلة خطف بها انتصارا قاتلا للأهلي.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد اليوم الأربعاء في استاد القاهرة في الجولة 22 من الدوري.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مروان محسن في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة إكمال الأهلي لها بعشرة لاعبين بعد طرد أليو ديانج لحصوله على إنذارين في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 59 نقطة يحلق بهم في صدارة جدول الترتيب بفارق 17 نقطة عن ملاحقه بيراميدز.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

تألق إسلام طارق

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مغاير للقاء القمة ضد الزمالك فدفع ريني فايلر مدرب الفريق بأحمد فتحي ورامي ربيعة وجيرالدو بدلا من محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم.

وبدأ الأهلي اللقاء بضغط على الجونة وحصل على ركلة ركنية أرسلها علي معلول وقابلها أليو ديانج بتسديدة ارتطمت بدفاع الضيوف إلى أن وصلت سهلة لحارس المرمى إسلام طارق.

وحصل الأهلي على ركلة حرة سددها محمد مجدي "أفشة" في الحائط البشري.

وبعدها حصل الأهلي على ركلة حرة جديدة سددها معلول في الحائط البشري مجددا.

وفي الدقيقة 35 جاءت أخطر فرص اللقاء بتسديدة من أفشة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الجونة وأمسك إسلام طارق بالكرة.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول حصل الأهلي على ركلة حرة ثالثة ومرة أخرى تسديدة علي معلول ارتطمت بالحائط البشري.

طرد لديانج وهدف قاتل

وفي الدقيقة 50 تألق إسلام طارق وتصدى لتسديدة قوية من أفشة كادت تسفر عن الهدف الأل للأهلي.

وحصل الجونة على ركلة حرة لم يستفد منها وذهبت الكرة لخارج الملعب.

وبينما كان اللقاء يسير عاد إبراهيم نور الدين لمشاهدة لقطة عبر تقنية الفيديو وعاد وأشهر الإنذار الثاني في وجه ديانج ليتم طرده ويُكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

ودفع فايلر بتبديلين بمشاركة أحمد الشيخ وياسر إبراهيم بدلا من جيرالدو وأيمن أشرف.

وأجرى الجونة أول تبديل له بمشاركة إسلام محارب بدلا من إسلام رشدي.

ووصلت الكرة إلى جونيور أجايي وسددها ساقطة لكن إسلام طارق تصدى له بسهولة.

وسدد إسلام محارب كرة قوية في الدقيقة 69 لكنها مرت بجوار مرمى محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 70 مرر الشيخ بينية لبادجي الذي سدد مباشرة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل، ذلك قبل أن يشترك محمد ناجي "جدو" وأحمد حمدي بدلا من إسلام عبد النعيم وأحمد مجدي.

وعقب خمس دقائق تصدى محمد الشناوي لأخطر فرص اللقاء إثر انفراد تام لإسلام محارب داخل منطقة الجزاء لكن حارس الأهلي زاد عن مرماه ببراعة.

واشترك محمود وحيد بدلا من أجايي في تبديل جديد من فايلر لزيادة القوة الهجومية للأهلي.

وكاد علي معلول في الدقيقة 82 ينجح في تسجيل هدفا للأهلي لكن دفاع الجونة شتت الكرة لركلة ركنية.

واصل الأهلي ضغطه على دفاع الجونة في الدقائق الأخيرة من اللقاء وسط تكتل دفاعي من الضيوف واعتمادهم على المرتدات السريعة لخطف هدف قاتل.

ومرر بادجي كرة عرضية زاحفة لأفشة الذي سدد لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وأجرى الأهلي تبديلين جديدين بإشراك مروان محسن وحمدي فتحي بدلا من أفشة وبادجي.

وشارك من الجونة محمود الشبراوي بدلا من والتر بواليا.

واحتسب إبراهيم نور الدين سبع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وسدد مروان محسن كرة زاحفة تصدى لها إسلام طارق.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل الشناوي تمريرة طولية تسلمها مروان محسن بطريقة رائعة قبل أن يسدد بيمناه في أقصى الزاوية اليمنى لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن هدف قاتل للأهلي.

ولم يحدث جديد في الثواني المتبقية من اللقاء لينتهي بانتصار الأهلي بهدف دون رد.