تشكيل الجونة - في غياب أحمد ياسر.. بواليا يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن بيدرو بارني المدير الفني للجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ويقود والتر بواليا هجوم الجونة أمام الأهلي في غياب أحمد ياسر ريان المعار من الفريق الأحمر للجونة.

كما يجلس أحمد حمدي على مقاعد البدلاء، وكذلك محمد ناجي جدو.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: آلان كيامبادي – خالد صبحي – محمد نجيب – جوناثان نجوم.

الوسط: عمرو بركات – سيرجي أكا – أحمد مجدي.

الهجوم: إسلام رشدي – إسلام عبد النعيم – والتر بواليا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدروي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة.