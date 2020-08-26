سوهاج لـ في الجول: لماذا يفرق اتحاد الكرة بين لاعبي الممتاز والدرجة الثانية في المسحات؟

يشعر محمد حسني عضو مجلس إدارة سوهاج بوجود تفرقة في المعاملة من قبل اتحاد الكرة بين لاعبي الدوري الممتاز والدرجة الثانية بسبب المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة سوهاج لـFilGoal.com: "قمنا بعمل المسحة الاولى وظهرت النتيجة إصابة لاعب وخضع للعزل المنزلي".

وواصل "لا نعلم موعد المسحة الثانية للاعبي الدرجة الثانية على الرغم من إجراء العديد من المسحات للاعبي الدوري الممتاز".

وتابع متسائلا "هل كل اللاعبين في الدوري الممتاز أفض من لاعبي الدرجة الثانية؟ بل معظمهم بدأ من الدرجة الثانية".

وأكمل "هناك تفرقة واضحة من قبل اتحاد الكرة وننتظر ردهم عليها أو رد اللجنة الطبية لمعرفة موعد المسحة الثانية لأننا لم نقم بخوض أي وديات حتى الآن".

وأتم "هل سيتم الاكتفاء بمسحة واحدة ونبدأ الدوري بدون مسحات؟ أين أموال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعمل المسحات لدعم أندية القسم الثاني والثالث والرابع؟".