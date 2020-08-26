الإنتاج الحربي لـ في الجول: مختار مستمر.. وهذا سبب رحيل عبد العاطي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 20:11

كتب : أحمد شاكر

الإنتاج الحربي - الأهلي

كشف خالد مهدي المشرف على الكرة بنادي الإنتاج الحربي، سبب رحيل مجدي عبد العاطي المدرب العام للفريق.

وقال مهدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مجدي عبد العاطي تحدث مع مختار مختار بشأن عروض وصلت له".

وأضاف "عبد العاطي أكد لـ مختار بأن معه جهاز معاون ولديه عروض وصلتهم بالفعل. وبالفعل رحل وديا كما انضم وديا".

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وأتم "مختار مختار مستمر، ولا يوجد بديل لعبد العاطي. الجهاز سيبقى كما هو بعد رحيل عبد العاطي".

كان مجدي عبد العاطي قد كشف رحيله عن الإنتاج الحربي بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز بثلاثية.

مختار مختار كشف أيضا بأن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون الأخيرة له، لكن النادي يؤكد استمراره.

الإنتاج الحربي يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد الإنتاج لمواجهة طلائع الجيش يوم 29 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري.

في الدوري الإنتاج الحربي مختار مختار
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