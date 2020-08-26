تشكيل الأهلي - عودة ربيعة.. وبادجي يقود الهجوم أمام الجونة

عاد رامي ربيعة مدافع الأهلي لقيادة دفاع فريقه أمام الجونة بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ22 من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد القاهرة.

واستمر أليو بادجي في قيادة هجوم الأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

كما عاد الأنجولي جيرالدو للمشاركة أساسيا مع الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

الوسط المهاجم: جونيور أجايي – أفشة – جيرالدو.

الهجوم: أليو بادجي.

بينما جاءت قائمة بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – مروان محسن – أحمد الشيخ – محمود وحيد – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدروي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة.