رسميا – رفض تظلم الهاني سليمان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض تظلم الهاني سليمان حارس نادي سموحة لتقليص فترة إيقافه.

وأعلن اتحاد الكرة تأييد قرار إيقاف الهاني سليمان لـ ثلاث مباريات، بجانب تغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في المباراة الودية ضد الاتحاد السكندري قبل استئناف النشاط الرياضي.

الهاني سليمان قضى فترة إيقافه بالفعل في المباريات الثلاث الأخيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة من الشق القانوني في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، كشف حمادة صدقي مدرب سموحة عن إيجابية عينة الهاني سليمان الأخيرة لفيروس كورونا، وخضوعه لفترة عزل لحين شفاءه من المرض.

كان سموحة قد تعادل مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة، تصدي عمر صلاح الحارس البديل لسموحة لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.