إثارة الدوري المصري.. عمر صلاح ينقذ سموحة من هزيمة قاتلة أمام طلائع الجيش

في أحد أكثر المباريات إثارة منذ استئناف النشاط الكروي في مصر تعادل طلائع الجيش مع ضيفه سموحة إيجابيا بهدف لكل منهما.

واستضاف طلائع الجيش منافسه سموحة في ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 22 من الدوري المصري.

تقدم سموحة عن طريق ديريك نيسيبامبي بعدما استغل تمريرة عرضية من صلاح محسن سددها بقدمه مباشرة في الشباك.

وأدرك طلائع الجيش التعادل عن طريق كريم طارق في الدقيقة السادسة من الوقت الحمتسب بدل من الضائع برأسية من ركلة ركنية.

وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد عرقلة خالد عبد الفتاح.

لكن عمر صلاح تألق وتصدى لتسديدة عمرو جمال لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما شهدت المباراة إصابة قوية لعمار حمدي لاعب طلائع الجيش وخروجه مصابا في الشوط الأول.

بتلك النتيجة وصل رصيد سموحة إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

أما طلائع الجيش فوصل للنقطة 22 ويحتل المركز الـ13.