سبورت: بارتوميو سيفعل كل ما بوسعه لإقناع ميسي بالاستمرار

لم يفقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الأمل بعد في قدرته على إقناع ليونيل ميسي قائد فريقه بالاستمرار وعدم الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال التقرير إن رئيس النادي يقاوم فكرة الرحيل وسيفعل كل ما بوسعه لمنعه من ذلك، وقبل كل شيء سيطلب منه مجددا محاولة تغيير رأيه.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة بارتوميو كانت واضحة، ميسي لديه عقد جاري وبرشلونة ترغب منه في البقاء وسيكون لاعبا أساسيا في مشروع كومان.

ويرغب بارتوميو في جعل ميسي يتفهم أنه إن كانت المشكلة في شخصه كرئيس لبرشلونة، ففي ظرف 4 أشهر ستبدأ عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد، وفي منتصف مارس سيتمكن نجم برشلونة من التفاوض على رحيله مع رئيس آخر أو حتى تجديد عقده.

بارتوميو وفقا للتقرير سيفعل كل شيء بوسعه لمنع ميسي من الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية.

وألمح التقرير إلى أن برشلونة لا ينوي قط الاشتباك في معركة قضائية مع أفضل لاعبيه عبر تاريخه، أمر رفضه ميسي نفسه كذلك.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.