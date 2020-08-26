انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1) سموحة (1).. عمر صلاح ينقذ الفريق السكندري من الهزيمة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

هدف سموحة في شباك الأهلي

يستضيف طلائع الجيش فريق سموحة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما سموحة في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله

ق90+10: عمر صلاح يتصدى لركلة الجزاء التي سددها عمرو جمال

ق90+8: جوووووووووول التعادل لكريم طارق

ق90+2: هدف ملغي لناصر منسي عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل وبالتالي لا يدرك طلائع الجيش التعادل

ق47: جووووووول هدف اول لسموحة عن طريق ديريك نيسيبامبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 إصابة قوية لعمار حمدي لاعب طلائع الجيش وخروجه باكيا على (نقالة)

انطلاق المباراة

في الدوري سموحة طلائع الجيش الدوري المصري
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