سبورت توضح: لماذا لن يدفع من يشتري ميسي 700 مليون يورو ودور فيفا

يبدو أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لن يكلف النادي الذي سيشتريه مبلغ 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد قائد برشلونة مع فريقه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن ميسي سيكون قادرا على الرحيل، لكن ذلك بسبب الفلسفة التشريعية الموجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "تاس".

سواء فيفا أو تاس، كلاهما يلتزم بضمان عقد صفقة للاعب في اللحظة التي يطلب من خلالهما فريق ضمه.

بطريقة أخرى، في اللحظة التي يطلب فيها مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو إنتر ميلان من فيفا عقد صفقة دولية (نظرا لأنهم من دول مختلفة وليست محلية)، فسيتم ضمان الصفقة ويمكنه اللعب لأي من هذه الفرق.

الفلسفة التشريعية تعتمد على حق العمل بالنسبة للاعب اللاعب، وقدرة اللاعب على تنفيذ خياراته.

تلك الخطوة من ميسي، قد تخلق تحركا قانونيا موازيا من اللاعب نفسه بإرسال خطاب بقيامه بفسخ التعاقد بشكل فردي عن ناديه.

بالطبع سيكون هناك عواقب قانونية لذلك القرار والذي يمكن تحديده في حالة عدم التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتطلب الأمر قاضيا لتحديد إذا ما كان الشرط الجزائي الذي وقع عليه ميسي صالحا أم لا، أو إذا ما كان ذلك المبلغ واجب الدفع من عدمه.

لكن في كل الأحوال وحسبما أشار التقرير، سيكون فيفا هو المنوط بالتحرك والفصل في الأمر، فقط في حالة إذا ما رحل ميسي إلى فريق إسباني ولكي يحصل على رخصة في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، على النادي أن يودع قيمة الشرط الجزائي حسبما تقر المحكمة بالمبلغ أي كان.

الأمر حدث مع نيمار، حينما انضم إلى فريق خارج إسبانيا، قام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي بنفسه، لكن إن انضم إلى فريق داخل إسبانيا، فالنادي يدفع بدلا منه، حسبما أشارت الصحيفة في تقريرها.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.