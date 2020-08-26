بي بي سي تكشف كواليس رغبة ميسي في الرحيل

قال جييم بالاجي صحفي شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن إدارة برشلونة تعمدت تسريب محتوى اجتماع رونالد كومان المدرب الجديد مع ليونيل ميسي قائد الفريق، للمساعدة في قلب الجماهير ضد نجم الفريق ومن ثم بيعه لاستخدام المال لتمويل عملية إعادة بناء الفريق.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وصرح بالاجي عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "الطريقة التي يفكر بها ميسي واضحة. تلك ليست معركة استعراض قوى. إنه يرغب في الرحيل".

وواصل "ميسي وكومان عقدا اجتماعا خاصا فيما بينهما، أنا مقتنع أن برشلونة تعمد تسريب محتوى ذلك الاجتماع".

وتابع "تلك النقطة التي اعترف خلالها ميسي أنه يشعر أنه أقرب للرحيل عن الاستمرار، ذلك سيساعدهم على قلب الجماهير لصالحهم ضد ميسي، لذا يمكنهم بعد ذلك بيعه واستخدام تلك الأموال لتجديد دماء الفريق".

وأردف "سواريز تم إخباره في مكالمة هاتفية لدقيقتين أنه غير مرغوب فيه، ربما أكدت تلك المكالمة انطباع ميسي أن مجلس الإدارة يقوم بالأشياء بطريقة غير محترمة على الإطلاق".

وأكمل "ميسي ليس سعيدا باللعب لفريق برشلونة الحالي الذي يتطلب جراحة عميقة لكي يعود للتتويج بالبطولات الكبرى".

واسترسل "إن تجنب ميسي الفحص الطبي قبل الجولة التحضيرية فالنادي سيرسل فاكسا إلى ليو، بعد ذلك ستبدأ المعركة القانونية".

وأتم "إنتر وتشيلسي حاولا لعدة مرات في الماضي إقناع ميسي بالانضمام لهما، برشلونة سيطلب مبلغا ماليا أقرب لما دُفع مقابل انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان".

باريس سان جيرمان ضم نيمار من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يقدر بـ222 مليون يورو.

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.