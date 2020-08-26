سلة - قائد الاتحاد لـ في الجول: هدفنا تحقيق الخماسية.. ولا يهم من نواجه في نهائي الدوري

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 13:53

كتب : هاني العوضي

تتويج الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر لكرة السلة

أعرب رامي إبراهيم قائد فريق رجال السلة بالاتحاد السكندري عن سعادته بتحقيق لقب كأس مصر وشدد على طموح الفريق لتحقيق الخماسية والتأهل لبطولة إفريقيا.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر بعد غياب 8 سنوات عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 76-73.

وقال رامي إبراهيم لـ FilGoal.com: "حققنا فوزا هاما بعد غياب ليس بالقصير عن التتويج بالبطولات المحلية، وبالتأكيد خطوة للأمام".

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وشدد "هدفنا تحقيق لقب دوري السوبر، ولا نهتم من سنواجه سواء الأهلي أو الجزيرة".

وأضاف "فريقنا مكتمل العناصر فهناك الشباب وأيضا الخبرة داخل الفريق".

وتابع "رغم تقارب المستويات إلا أن عدل أحمد مرعي المدير الفني أبعد الفريق عن الصراعات الداخلية وأصبح التنافس لحجز مكان بالتشكيل".

وأوضح "قوة الفريق في امتلاك بدلاء على نفس قدرات الأساسيين، فأي تشكيل بالملعب يؤدي بشكل جيد".

وواصل رامي إبراهيم "دعم محمد مصيلحي رئيس النادي المتواصل واقترابه من الفريق وتذليل العقبات هو السبب في عودة الانتصارات".

وأتم تصريحاته "حققنا لقب كأس مصر الدولية ودوري المرتبط والبطولة العربية وكأس مصر وهدفنا الآن تحقيق الخماسية بالفوز بلقب دوري السوبر".

كرة سلة الاتحاد كأس مصر
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