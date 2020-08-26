موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم مدافع منتخب السنغال تحت 20 عاما

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 12:40

كتب : FilGoal

موسى نداي

يسعى نادي برشلونة لضم موسى نداي مدافع منتخب السنغال تحت 20 عاما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وقال التقرير إن برشلونة يستعد للتقدم بعرض لضم صاحب الـ18 عاما والذي يمكنه اللعب كظهير أو قلب دفاع.

صاحب الـ18 عاما أحد أبرز ناشئي أكاديمية أسباير في قطر، وارتبط بالانضمام لعدد من الأندية في أوروبا، قبل أن ينضم إلى نادي سنيبس إكسيلانس السنغالي في 2019.

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وارتبط برشلونة في وقت سابق بضم سليماني أو، زميل نداي في منتخب شباب السنغال والأكاديمية والذي يلعب كظهير أيسر، ويلعب حاليا لفريق بيزيرس الفرنسي في دوري الدرجة الثالثة، بعد أن انضمامه من فريق يوبين البلجيكي منذ عام.

وأوضح التقرير أن برشلونة لم يعد يرغب في ضم أو، وسيتجه لأهداف أخرى في نفس المركز.

موسى نداي، خاض 10 مباريات مع منتخب السنغال تحت 20 عاما، لعب كذلك في كأس الأمم وكأس العالم 2019، وشارك في وصافة السنغال لكأس الأمم ولعب في كل المباريات عدا المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام بوركينا فاسو.

وكان منتخب السنغال للشباب قد حل وصيفا لكأس الأمم تحت 20 عاما بعد الخسارة من مالي بركلات الترجيج.

ولعب نداي بقميص السنغال في كأس العالم تحت 20 عاما، وودع البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

في إسبانيا سوق الانتقالات
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