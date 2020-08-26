قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا - عودة باهر المحمدي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمته التي ضمت 22 لاعبا استعدادا لمواجهة طنطا في الدوري المصري.

ويواجه الإسماعيلي نظيره طنطا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي بعد غياب طويل، ليتواجد للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الرياضي ضمن قائمة الدراويش.

وغاب المحمدي بسبب الإصابة في الركبة، إذ أن آخر مباراة خاضها بقميص الدراويش بشكل رسمي في الدوري كانت في شهر مارس الماضي.

وظهر همام طارق ضمن قائمة الدراويش بعد عودته من العراق وانتظامه في التدريبات، وعاد كذلك إبراهيم أبو اليزيد الذي غاب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وغاب عن قائمة الدراويش الثنائي محمد صادق ووجيه عبد الحكيم.

وكان الإسماعيلي قد أعلن يوم الثلاثاء، إقالة مدربه ديديه جوميز، ويقود الفريق فنيا الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المدربين العامين، لحين تعيين مدير فني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمود البدري

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – همام طارق – أحمد مدبولي – محمد مخلوف – محمد بيومي – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – بيكيتي سيلفا

الهجوم: محمد حمدي زكي – بينسون شيلونجو – حازم مرسي