قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا - عودة باهر المحمدي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 12:12

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمته التي ضمت 22 لاعبا استعدادا لمواجهة طنطا في الدوري المصري.

ويواجه الإسماعيلي نظيره طنطا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي بعد غياب طويل، ليتواجد للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الرياضي ضمن قائمة الدراويش.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - 20 لاعبا استعدادا لدجلة وغياب باهر وصادق طبيب الإسماعيلي يوضح سبب غياب باهر وصادق ودونجا عن لقاء وادي دجلة وكيله: قاسم باشا يريد باهر.. ولا يمكن أن يكون النادي التركي "كوبري" لـ الأهلي

وغاب المحمدي بسبب الإصابة في الركبة، إذ أن آخر مباراة خاضها بقميص الدراويش بشكل رسمي في الدوري كانت في شهر مارس الماضي.

وظهر همام طارق ضمن قائمة الدراويش بعد عودته من العراق وانتظامه في التدريبات، وعاد كذلك إبراهيم أبو اليزيد الذي غاب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وغاب عن قائمة الدراويش الثنائي محمد صادق ووجيه عبد الحكيم.

وكان الإسماعيلي قد أعلن يوم الثلاثاء، إقالة مدربه ديديه جوميز، ويقود الفريق فنيا الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المدربين العامين، لحين تعيين مدير فني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمود البدري

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – همام طارق – أحمد مدبولي – محمد مخلوف – محمد بيومي – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – بيكيتي سيلفا

الهجوم: محمد حمدي زكي – بينسون شيلونجو – حازم مرسي

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم مدافع منتخب السنغال تحت 20 عاما 12 دقيقة | أوروبا
قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا - عودة باهر المحمدي 40 دقيقة | الدوري المصري
سلة - مرعي لـ في الجول: التزام اللاعبين وقت كورونا سر الفوز بالكأس.. هدفنا استعادة الدوري الغائب 50 دقيقة | رياضات أخرى
مصيلحي لـ في الجول: السلة كان أولوية المجلس وتكلل البناء بالهيمنة على الألقاب.. ننتظر الدوري ساعة | رياضات أخرى
25 رسالة من شريف إكرامي.. عن الأهلي ورحيله ورمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
فالنسيا يعلن ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا في فريقه ساعة | أوروبا
أبو جريشة لـ في الجول: مواجهة طنطا صعبة والثلاث نقاط تعيد لنا الثقة ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك