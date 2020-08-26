سلة - مرعي لـ في الجول: التزام اللاعبين وقت كورونا سر الفوز بالكأس.. هدفنا استعادة الدوري الغائب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 12:02

كتب : هاني العوضي

تتويج الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر لكرة السلة

أشاد أحمد مرعي المدير الفني لفريق رجال سلة الاتحاد السكندري بالتزام اللاعبين بالتدريبات البدنية وقت توقف كورونا والذي ساهم في حصد لقب كأس مصر.

توج الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر لرجال السلة بالفوز على الأهلي 76-73 ليحقق اللقب الغائب منذ 8 سنوات.

وقال مرعي لـ FilGoal.com: "أشكر اللاعبين والإدارة متمثلة في محمد مصيلحي رئيس النادي بسبب المجهود الذي قاموا به في الفترة السابقة".

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وتابع "التزام اللاعبين بدنيا خلال فترة توقف كورونا كان له مردود إيجابي عند استئناف المسابقات، كنا نعمل بجد من خلال برامج تدريبية يتم تنفيذها عن طريق التباعد".

وأوضح مرعي "إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا كان له مردود سلبي قبل استئناف المسابقة، لكن استطعنا التغلب عليه بالتتويج بلقب الكأس".

وعن لقب دوري السوبر قال: "التفكير كان في كأس مصر فقط، وهو ما نقلته للاعبين أن عليهم التركيز في الكأس كخطوة أولى للتتويج بدوري السوبر".

وبلغ الاتحاد الدور النهائي من دوري سوبر المحترفين وينتظر المتأهل من الأهلي والجزيرة لملاقاته.

وكشف مرعي "الآن فقط ابدأ التفكير في مسابقة الدوري، ولا أهتم بمن سأواجه فالفريقين جيدين إلى أقصى درجة وكلاهما يمتلك لاعبين دوليين ولديهم من الخبرة ما يصعب من المباراة".

وشدد "لدينا إصرار على تحقيق لقب الدوري الغائب للاتحاد السكندري بعد توفير كل عوامل النجاح".

وأتم مرعي تصريحاته "الإدارة بذلت جهدا غير مسبوق لاستعادة المحترف الأمريكي رغم توقيعه لفريق ياباني بداية من الموسم المقبل، وعاد اللاعب وبات جاهزا للمشاركة".

كرة سلة الاتحاد أحمد مرعي
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