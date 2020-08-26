مصيلحي لـ في الجول: السلة كان أولوية المجلس وتكلل البناء بالهيمنة على الألقاب.. ننتظر الدوري

أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن سعادته بحصد لقب كأس مصر لرجال السلة بعد غياب 8 سنوات.

وحقق الاتحاد بطولته الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "أهدي هذا اللقب لجماهير الاتحاد والتي لها الفضل الأول في التتويج بعد الصبر على غياب الألقاب لسنوات ليست بالقليلة".

وكشف مصيلحي "هدفنا كان بناء فريق قوي به تجانس بين الخبرة والشباب وقادر على حصد الألقاب لسنوات مقبلة".

وتابع "فريق السلة كان أولوية ونجحنا في توفير الاستقرار بالتجديد لأحمد مرعي المدير الفني واللاعبين الذين تنتهي عقودهم، وكان لذلك مفعول السحر في الفوز بلقب الكأس".

وأضاف مصيلحي "لم نفقد لقب بطولة اشتركنا بها هذا الموسم سواء عربيا أو محليا، ونتطلع للمشاركة في بطولة إفريقيا بالفوز بلقب الدوري".

وشدد مصيلحي "بطولة الدوري هذا الموسم قوية جدا لتقارب المستوى بين الفرق".

ووصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري سوبر المحترفين وينتظر المتأهل من الأهلي والجزيرة.

وعن سر تألق سلة الاتحاد هذا الموسم أوضح "كان الفريق أولوية للمجلس فور انتخابه، وبدأنا باستعادة نجوم الفريق هيثم كمال ورامي الصباغ ومصطفى فودة المحترف بقطر".

وتابع "وبالرغم من عدم التوفيق الذي لازمنا لم نتوقف عن الدعم ومساندة اللاعبين، وتم التعاقد مع أحمد مرعي وضم أقوى المحترفين إضافة إلى عودة إسماعيل أحمد".

وأتم تصريحاته "حان الوقت الآن لحصد هذا المجهود بالبطولات في المواسم المقبلة".