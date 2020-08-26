فالنسيا يعلن ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا في فريقه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

فالنسيا

تواصل ظهور الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في فرق الدوري الإسباني، حين أعلن نادي فالنسيا ظهور حالة إيجابية.

وأفاد فالنسيا عبر موقعه يوم الأربعاء أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الفريق أثبتت إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، دون ذكر اسمه.

وأوضح بيان فالنسيا أن الحالة تم عزلها، على أن يخضع هذا الشخص لفحوصات جديدة بعد أيام.

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وشدد نادي الخفافيش على أن الفريق مستمر في تدريباته ومبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بشكل طبيعي.

وأبلغ النادي السلطات الطبية الإسبانية بالأمر، مشددا على أن التعامل مع الحالات تم وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه بواسطة المسؤولين عن الكرة الإسبانية.

وبدأت فرق الدوري الإسباني تدريباتها استعدادا للموسم الجديد قبل أيام وفقا للإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني.

وكانت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا وريال مايوركا وأتليتك بلباو وبلد الوليد قد أعلنت إصابة بعض لاعبيها وموظفيها بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وحددت رابطة الدوري الإسباني بداية الموسم الجديد 2020-2021 من الدوري في يوم 12 سبتمبر المقبل على أن ينتهي يوم 23 مايو 2021.

فالنسيا فيروس كورونا
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