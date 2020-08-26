أبو جريشة لـ في الجول: مواجهة طنطا صعبة والثلاث نقاط تعيد لنا الثقة

اعترف محمد محسن أبو جريشة المدرب المؤقت للإسماعيلي بصعوبة مواجهة طنطا.

وكان الإسماعيلي قد أقال ديديه جوميز المدير الفني للفريق بالتراضي بسبب سوء النتائج الأخيرة.

ويلعب الإسماعيلي ضد طنطا مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "نسعى للفوز من أجل تعديل مكانة الفريق بجدول الدوري واستعادة ثقة الجماهير".

وأضاف "قائمة اللقاء ستشهد دخول همام طارق وسيمثل إضافة قوية للفريق".

وشدد أبو جريشة "سيتم اختيار قائمة من اللاعبين الذين يملكون رغبة تغيير وضع الفريق وتحقيق الفوز".

وتابع "اتخذ مجلس الإدارة قرار بتحميلي مع أدهم السلحدار مسؤولية الإدارة الفنية خلال مواجهة طنطا".

وأتم تصريحاته "المواجهة ستكون صعبة بالتأكيد أمام منافس لديه نفس الرغبة في تحقيق الفوز، لكن الثلاث نقاط ستعيد لنا الثقة".