سبورت: برشلونة أخبر ميسي أنه لا يمكنه الرحيل مجانا

رفض نادي برشلونة السماح لقائده ليونيل ميسي بالرحيل مجانا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال التقرير إن ميسي أخبر النادي عبر محاميه، أنه ينوي الرحيل مجانا، لأنه يعتقد أن بإمكانه فعل ذلك من خلال بند في عقده.

ورد نادي برشلونة أن اللاعب لا يمتلك نصا قانونيا يسمح بذلك، لأن البند الخاص برحيله مجانا انتهى في شهر يونيو الماضي، ما يعني أن الأندية عليها دفع مبلغ 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده إن أراد التوقيع معه.

وأشار التقرير إلى أن ميسي قد يستند إلى تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتسببه في إنهاء الموسم في شهر أغسطس، ما قد يمنحه أفضلية للرحيل وفقا للبند في عقده.

ويعتقد محامو ميسي أن لديه أسبوعا بعد نهائي دوري الأبطال يسمح له بالرحيل، ليتحول الأمر إلى نزاع قانوني بين الطرفين.

وشدد التقرير على أنه في الوقت الحالي، برشلونة ليس لديه أي نية في الاستماع إلى أي عروض لضم ميسي لا تساوي 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.