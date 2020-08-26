تيليجراف: إيفرتون يفاوض ريال مدريد لضم جيمس.. سيلعب مرة ثالثة مع أنشيلوتي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

أنشيلوتي وجيمس

دخل نادي إيفرتون في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم جيمس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن إيفرتون يعمل على ضم اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، لضمه بشكل نهائي، رغم أن هناك احتمالية قائمة لضمه على سبيل الإعارة أيضا.

وينافس إيفرتون على ضم صاحب الـ29 عاما، نادي جالاتاسراي، إلا أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يأمل أن تكون علاقته الجيدة مع اللاعب أن تكون عاملا حاسما في إتمام الصفقة.

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أنشيلوتي كان مدربا لريال مدريد حينما ضم جيمس رودريجيز إلى النادي الملكي في صيف 2014 بمبلغ 63 مليون جنيه إسترليني، وقتها كان رابع أغلى صفقة في العالم.

وحينما ذهب أنشيلوتي لتدريب بايرن ميونيخ، ضم إليه جيمس رودريجيز في صيف 2017 على سبيل الإعارة قبل أن تتم إقالة المدرب الإيطالي بعد أشهر قليلة من الإعارة.

وصرح أنشيلوتي في وقت سابق عن جيمس قائلا: "جيمس؟ أحب هذا اللاعب كثيرا، حينما تركت ريال مدريد أتى معي إلى ميونيخ، أتى لكي يشارك ويضع بصمته".

وتابع "تبعني كشائعة انتقالات أيضا إلى نابولي والآن يتكرر الأمر في إيفرتون، يجب أن أكون صادقا، أحبه كثيرا".

جيمس غاب فترة كبيرة عن ريال مدريد خلال الموسم المنصرم بسبب الإصابة، وشارك في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

في إسبانيا سوق الانتقالات
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