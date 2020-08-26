مواعيد مباريات الأربعاء 26 أغسطس.. الأهلي يواجه الجونة ومصر يستضيف المصري

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 10:11

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الجونة - الأهلي

تستمر مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء، والذي يشهد إقامة 3 مواجهات في نفس الجولة.

يواجه سموحة مضيفه طلائع الجيش في الرابعة عصرا في المباراة المذاعة على قناة "أون سبورت 1".

ويستضيف نادي مصر نظيره المصري البورسعيدي في السادسة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون سبورت 2".

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فيما يواجه الأهلي ضيفه الجونة في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المذاع على قناة "أون سبورت 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات يوم الأربعاء من هنا.

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