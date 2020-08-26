بليند يثير القلق بعودة مشاكل القلب له في مباراة ودية مع أياكس

أثار دالي بليند مدافع أياكس أمستردام القلق في مباراة ودية الثلاثاء أمام هيرتا برلين بسبب عودة مشاكل القلب.

دالي بليند النادي : أياكس أياكس

وكان بليند مدافع مانشستر يونايتد السابق يعاني من مشاكل في القلب سابقا، وشخصت إصابته بالتهاب عضلة القلب في ديسمبر الماضي بعد إصابته بدوار في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا.

ونجح بليند في العودة إلى الملاعب مجددا في فبراير، لكنه عانى من نفس المشكلة مجددا وسقط على الأرض في مباراة أياكس الودية.

سارع المسعفون واللاعبون إلى بليند الذي مسك صدره وسقط في الدقيقة 79 من المباراة، لكن اللاعب تجاوب مع زملائه ونجح في مغادرة الملعب من تلقاء نفسه.

وكان أياكس قد انتصر بهدف دون رد على هيرتا برلين سجل هدف اللقاء زكريا لأبيض.