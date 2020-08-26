إكرامي: رفضت إخبار اللاعبين بتخفيض عقودهم بسبب كورونا بعد قرار الخطيب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - مصر

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق عن رفضه تخفيض عقده وإبلاغ اللاعبين بالأمر ذاته عقب جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

وقال إكرامي لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "بعد الهزيمة من ماميلودي صن داونز الموسم الماضي أخبرني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بخفض 10% من عقود اللاعبين".

وواصل "قلت له علينا الانتظار بعد لقاء العودة ومواجهة بيراميدز خاصة أن موقفنا في الدوري لم يكن جيدا وطلبت حوافز لو توجنا بالدوري".

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وتابع "عبد الحفيظ قال لو فزنا بالدوري والسوبر سنرفع قرار الخصم وبعد ذلك رفض محمود الخطيب رئيس النادي رفع العقوبة".

وأكمل "وفي أزمة كورونا طلب عبد الحفيظ مني إبلاغ اللاعبين بخفض عقودهم ورفضت لأنهم غضبوا مني وأخذوا موقفا بعدما فشلت في رفع عقوبة صن داونز عنهم".

إكرامي الأهلي عبد الحفيظ الخطيب
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