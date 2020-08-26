إكرامي: إفريقيا أثبتت أن قوة الأهلي في نظامه وليس الأسماء.. وعلمت بانتقال السعيد لـ الزمالك قبل النادي

يرى شريف إكرامي حارس الأهلي السابق أن قوة الأهلي ليست في الأسماء ولكن النظام مستشهدا بأداء الفريق في إفريقيا.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال إكرامي :"وصلنا نهائي إفريقيا بقائمة ليست هي الأفضل وبعد التدعيمات القوية وفي ظل وجود رمضان صبحي وحسين الشحات وغيرهم من صفقات خسر الأهلي أمام صن داونز بخماسية".

وأوضح "لذلك قوة الأهلي ليست في الأسماء ولكن في نظامه".

وتابع عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد شيء اسمه لاعب يوقع على بياض والانتماء المطلق يكون للمشجع فقط لأنه يحب النادي ولا ينتظر منه أي شيء، عكس اللاعب لأن انتمائه للنادي مشروط بالمقابل المادي".

وأكمل "البعض يقول إنه مستعد للعب في الأهلي حتى إذا كان سيحمل الكرات، ولكنه إذا وجد نفسه لا يشارك يطلب الرحيل".

وأردف "برهنت على حبي للأهلي بالمواقف وليس بالكلام، وأحيانا يحدث لي مشاكل لأنني أتحدث بصراحة".

وأتم "علمت بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك قبل أيام قليلة من معرفة الأهلي".