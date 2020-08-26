إكرامي: سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد توقيع العقود.. التجربة الأنسب لي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 01:34

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال إكرامي عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد التوقيع على العقود بشكل رسمي".

وأكمل "النادي يدار من قبل مجموعة محترفة من المسؤولين ونعرف الآن من هم ملاك النادي".

أخبار متعلقة
إكرامي: فايلر أخبرني أنني خارج حساباته.. ولم أتفاوض معه لتدريب بيراميدز إكرامي: قرار الأهلي بإنهاء مهمتي سببه البيان الذي نشرته وتأكدت من وجود حملة ضدي إكرامي: لم أقصد التسبب في حرج لإدارة الأهلي.. وأعتبر نفسي لاعبا في الفريق حتى الآن إكرامي: الهجوم على الأهلي بعد خسارة القمة مبالغ فيه

وتابع "كان هناك عروض أخرى ولكن حاليا بيراميدز هو الأنسب لي".

وأعلن إكرامي مطلع العام الجاري نهاية مشواره مع الأهلي بنهاية تعاقده وبذلك سينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

ذلك قبل أن يقرر الأهلي إنهاء مشوار إكرامي قبل نهاية الموسم الجاري بعد خرقه لقواعد الحظر الإعلامي وكتابته لتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليرد على ما يثار حول تسببه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

إكرامي الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
بليند يثير القلق بعودة مشاكل القلب له في مباراة ودية مع أياكس 18 دقيقة | أوروبا
إكرامي: رفضت إخبار اللاعبين بتخفيض عقودهم بسبب كورونا بعد قرار الخطيب 25 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي يحكي القصة الكاملة لمفاوضات الـ5 أيام بين بيراميدز ورمضان صبحي.. ورأيه الذي "لن يعلنه" 29 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: إفريقيا أثبتت أن قوة الأهلي في نظامه وليس الأسماء.. وعلمت بانتقال السعيد لـ الزمالك قبل النادي 31 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد توقيع العقود.. التجربة الأنسب لي 33 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: الضرائب الإيطالية تضع إنتر في المقدمة بسباق ضم ميسي 41 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن: أسعى لأن أكون أول لاعب يمتلك بطولتي كونفدرالية في مصر 54 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلي والجونة.. تفوق للأحمر والأخير لا يعرف معه الفوز 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك