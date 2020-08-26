إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلي والجونة.. تفوق للأحمر والأخير لا يعرف معه الفوز

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين يحذر حسين الشحات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء للجولة 22 من مسابقة الدوري، وتعيين إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأهلي والجونة.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 22.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من وائل شعبان وأحمد لطفي، أما محمد عبد الحافظ حكم رابع.

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كما تم تعيين محمود البنا حكما للفيديو ويعاونه سعيد حمزة في مباراة الأهلي والجونة.

ويشهد الأهلي تفوقا كاسحا في المباريات التي يديرها إبراهيم نور الدين إذ حقق الفريق الفوز في 21 مباراة من 27 أدارهم الحكم، وتعادل الفريق في خمس مباريات وخسر مباراة وحيدة.

وأدارنور الدين مباراتين للأهلي هذا الموسم، فاز الأحمر في الأولى أمام حرس الحدود بهدف دون رد والأخرى تغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

أما الجونة فلم يعرف طعم الفوز تحت إدارة إبراهيم نور الدين وتعادل مباراتين وخسر في خمس مناسبات.

أما بالنسبة لمواجهة طلائع الجيش وسموحة فيديرها أحمد الغندور ويعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد وعاطف حسين حكم رابع ومحمود دسوقي حكم الفيديو ومحمود وفا الحكم المساعد.

ويدير محمود بسيوني مباراة نادي مصر أمام المصري ويعاونه عمر فتحي وإبراهيم السوداني ومحمد حسان حكم رابع ومحمود ناصف حكم الفيديو ويعاونه محمد التابعي.

الدوري المصري إبراهيم نور الدين الأهلي الجونة
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