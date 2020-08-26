مرتضى: الأهلي ليس "بعبع".. وشيكابالا الذي ظُلم سيرفع لقب دوري الأبطال

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق أثناء اجتماعه معهم في مقر التدريبات عقب مباراة القمة.

وتفوق الزمالك بنتيجة 3-1 على الأهلي في مواجهة الدوري الـ 120 ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وإليكم ما جاء في حديث رئيس الزمالك للاعبيه وجهازه الفني:

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"خضنا مباراة الأهلي لأننا لا نخاف وللرد على سخرية مباراة الدور الأول"

"سجلنا في القمة أهدافا عالمية لم نشاهدها منذ 1930"

"قلت سابقا أن في ظل وجود حكما أجنبيا وتقنية الفيديو الأهلي لن يفوز، الأهلي ليس بعبع"

"أتمنى الشفاء لعبد الشافي وكنت أتمنى رفضه زيارة وليد سليمان لأنها لم تكن خناقة في القهوة أو الشارع، طارق حامد يُتهم بأنه يتعمد إيذاء اللاعبين"

"بالتوفيق لكم في مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا في الذهاب المجلس بأكمله سيسافر معاكم، والجماهير ستدعمكم في الإياب حتى لو من خارج الاستاد"

"شيكابالا الذي ظُلم في مباراة السوبر سيرفع كأس إفريقيا"

"الناس ظالمه فايلر ومروان في الأهلي"

"الضربة الأولى للأهلي مثل الضربة الجوية، كانت عبد الله السعيد وبعدها حسام عاشور وأحمد فتخي ورمضان صبحي وشريف إكرامي كلهم أعمدة في العمارة فلابد أن تسقط"

"لدينا أعمدة في الفريق طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء وعبد الله جمعة سيجدد وكذلك أوباما أيضا، نحافظ على الكيان ولدينا أوناجم وبنشرقي وساسي نريد التجديد لهم"

"الأهلي محتاج صالح جمعة حاليا وعندما يستفيق الفريق سيعود مرة أخرى على الدكة"

"رغبتنا في كاتيرون كانت منذ تدريبه لنادي وادي دجلة، أنت في المكان الصحيح".

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