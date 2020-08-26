إكرامي: قرار الأهلي بإنهاء مهمتي سببه البيان الذي نشرته وتأكدت من وجود حملة ضدي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:40

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - شريف إكرامي

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق أن البيان الذي نشره لتوضيح علاقته برمضان صبحي كان السبب في قرار النادي بإنهاء مشواره مع الفريق.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة صدى البلد: "قرار الأهلي بإنهاء مشواري مع الفريق قبل نهاية الموسم جاء بسبب البيان الذي كتبته".

وتابع "سيد عبد الحفيظ حذر لاعبي الأهلي من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدها وحضرت هذه الجلسة".

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وأوضح "كان يجب أن أرد وألا أصمت على كل ما يقال عني بمجرد ظهور أخبار تشير إلى اقتراب رمضان من الرحيل عن الأهلي، لذلك كتبت 17 تغريدة".

وأكمل "تأكدت أن هناك حملة لتوجيه الجماهير ضدي وأنني وراء رحيل رمضان صبحي عن الأهلي".

وكشف "بعض الأخبار كانت تسرب من قبل شخص واحد داخل الأهلي وهو ليس مسؤولا، عن قيادتي لحملة لتحريض اللاعبين على عدم الموافقة على تخفيض عقودهم بسبب أزمة كورونا وأنني كتبت بيان رحيل أحمد فتحي وغيرها من الأخبار الكاذبة".

وأتم تصريحاته "دائما ما أتعرض للانتقاد بسبب ما أكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي وحدث ذلك عندما دعمت عمر صلاح حارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية وواجهت الكثير من الانتقادات بعدها".

الأهلي إكرامي
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