إكرامي: فايلر أخبرني أنني خارج حساباته.. ولم أتفاوض معه لتدريب بيراميدز

كشف شريف إكرامي حارس الأهلي السابق عما دار بينه وبين ريني فايلر المدير الفني الحالي للفريق قبل استئناف الدوري.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة صدى البلد: "جلست مع فايلر وطلب مني الاستمرار في الأهلي وأكد لي أن دوري كبير للغاية في الفريق لكني فضلت الرحيل".

وأوضح "كذلك أخبرني أنني خارج حساباته تماما قبل عودة الدوري".

وبسؤاله هل تتفاوض مع فايلر من أجل توليه تدريب بيراميدز رد غاضبا: "هذا سؤال مؤسف بالنسبة لي ولا يصح أن تقال مثل هذه الأقاويل".

وتابع "من يجرؤ على الحديث معي والطلب مني مفاوضة فايلر ليتولى تدريب بيراميدز؟ مسؤولي نادي بيراميدز على قدر عالي من الاحترافية والذكاء حتى لا يفعلوا ذلك".

وأتم تصريحاته "إذا أراد بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي عن طريقي لرفضت هذا الأمر".