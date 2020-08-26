إكرامي: لم أقصد التسبب في حرج لإدارة الأهلي.. وأعتبر نفسي لاعبا في الفريق حتى الآن

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي - بني سويف

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق أنه لم يقصد التسبب في حرج لإدارة النادي عندما أعلن قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الماضي.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة صدى البلد: "لم أقصد التسبب في حرج لإدارة الأهلي عندما أعلنت رحيلي عن النادي في يناير الماضي".

وأضاف "كنت فقط أريد مصارحة الجماهير حتى أرحل عن القلعة الحمراء بشكل لائق".

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وشدد "أعتبر نفسي لاعبا في الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري ولازلت أتواصل مع اللاعبين".

وتابع "ليس لي أي طموح في تولي أي منصب في النادي بعد اعتزالي كرة القدم ولا أعمل لتحقيق أي هدف مستقبلي سوى الاستمرار في الملاعب وممارسة كرة القدم لأطول فترة".

وأتم تصريحاته "تعاملت مع 4 إدارات مختلفة و10 مدربين في الأهلي والأشخاص لا تمثل الكيان بالنسبة لي، وكنت لا أريد أن يحدث أي خلاف بيني وبين النادي في نهاية مشواري مع الفريق".

الأهلي شريف إكرامي
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