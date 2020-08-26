إكرامي: الهجوم على الأهلي بعد خسارة القمة مبالغ فيه

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق أنه هناك حالة هجوم قوية على النادي الأحمر بعد خسارة القمة أمام الزمالك.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة صدى البلد: "الأهلي متصدر الدوري ووصل لنصف نهائي إفريقيا ولكن ما هو المبرر لكل هذا الهجوم الكبير على النادي بعد خسارة القمة".

وأضاف "الأمر مبالغ فيه هذه المرة واتخذ أبعادا أخرى خارج كرة القدم".

وأكمل "الوسط الكروي المصري مليء بالتعصب الشديد في هذه الفترة وغياب الجماهير يساعد في زيادة التعصب".

وواصل "الوقت الحالي غير مناسب تماما لتوجيه النقد للنادي الأهلي لأن الفريق في أهم مرحلة من الموسم".

وأتم تصريحاته "الأهلي لا يزال قادرا على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وإذا فاز الفريق على الزمالك لتغيرت كل التعليقات على مستوى الفريق".