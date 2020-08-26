رسميا - فالنسيا يعلن رحيل رودريجو إلى ليدز يونايتد

أعلن نادي فالنسيا الإسباني توصله لاتفاق مبدئي مع ليدز يونايتد الإنجليزي لبيع المهاجم رودريجو.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي بعد إتمام الإجراءات وتخطي اللاعب الفحص الطبي.

وقدّم النادي الإسباني الشكر للاعب على الالتزام في السنوات السابقة ومساهمته في فوز الخفافيش بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2018-2019.

كما تمنى له التوفيق في مسيرته مع ليدز يونايتد.

Valencia CF want to thank Rodrigo Moreno for his commitment and effort over the last six seasons - in which he helped to win a Cup title. We wish him all the best in this new stage of his career at @LUFC. pic.twitter.com/1tpTEJEhRJ — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) August 25, 2020

وفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف الفريق العائد لأضواء الدوري الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وحوافز مرتبطة بالأداء.

رودريجيو البالغ 29 عاما سيكون أول صفقات ليدز لموسم 2019-2020 والذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بييلسا.

وسجل رودريجو 7 أهداف فقط في 34 مباراة بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، كما غاب عن المشاركة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة لحقت به في الركبة.

ويتواجد رودريجو مع فالنسيا منذ 6 أعوام، بعد انضمامه قادما من بنفيكا في صيف 2015 بمبلغ يقدر بـ30 مليون يورو.

رودريجو لعب بقميص فالنسيا في 220 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 59 هدفا وصنع 41 آخرين.