رسميا - فالنسيا يعلن رحيل رودريجو إلى ليدز يونايتد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

رودريجو مورينو

أعلن نادي فالنسيا الإسباني توصله لاتفاق مبدئي مع ليدز يونايتد الإنجليزي لبيع المهاجم رودريجو.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي بعد إتمام الإجراءات وتخطي اللاعب الفحص الطبي.

وقدّم النادي الإسباني الشكر للاعب على الالتزام في السنوات السابقة ومساهمته في فوز الخفافيش بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2018-2019.

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كما تمنى له التوفيق في مسيرته مع ليدز يونايتد.

وفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف الفريق العائد لأضواء الدوري الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وحوافز مرتبطة بالأداء.

رودريجيو البالغ 29 عاما سيكون أول صفقات ليدز لموسم 2019-2020 والذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بييلسا.

وسجل رودريجو 7 أهداف فقط في 34 مباراة بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، كما غاب عن المشاركة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة لحقت به في الركبة.

ويتواجد رودريجو مع فالنسيا منذ 6 أعوام، بعد انضمامه قادما من بنفيكا في صيف 2015 بمبلغ يقدر بـ30 مليون يورو.

رودريجو لعب بقميص فالنسيا في 220 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 59 هدفا وصنع 41 آخرين.

ليدز يونايتد فالنسيا
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