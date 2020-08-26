هشام حنفي ومحمد عمارة إلى خالد بيبو: لو نجلك لم يرحل عن الأهلي مثل أبنائنا لن نصمت

شن هشام حنفي ومحمد عمارة لاعبا الأهلي السابقين هجوما لاذعا على خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بعد قرار الاستغناء عن نجليهما اللذين يلعبان في فرق الناشئين.

وقال هشام حنفي لقناة "تن" تعليقا على القرار: "تفاجأت من القرار الذي اتخذه خالد علي وليس بيبو، فهناك لاعب واحد فقط اسمه بيبو لا جدال عليه".

وأكمل "مع احترامي للجميع هذه تصفيات حسابان شخصية، لو كان نجلي دخل الأهلي عن طريق الواسطة لكنت فعلت ذلك وقتما كنت مسؤولا في النادي".

وشدد "لقد رفضت طلب مدرب من قبل بضم نجلي وقلت له عليك أن تطلب تقريرا فنيا من المسؤولين وليس لي علاقة بالأمر".

وتابع هشام حنفي حديثه "عماد النحاس كانوا استغنلوا عن نجله الموسم الماضي وطلب حصوله على فرصة والآن هو يلعب أساسي في فريق مواليد 2006، من حقنا أن يحصل أبنائنا على فرصة بالنظر لتاريخنا".

وأضاف "لا أقول يجب أن يشركوه في المباريات بل أعطوه فرصة لإظهار نفسه، أبنائنا دخلوا اختبارات مثل أبناء أي شخص عادي".

وواصل "نجلي رحل بعد حصتين تدريبيتين فقط، هل كان يركض بالعكس؟ الدوري سينطلق في شهر 11 وقرروا رحيله، بالتأكيد هناك شيء خاطئ لأن الكل يشيد بعمر نجلي".

وتسائل "لماذا يحارب البعض أبناء الأهلي؟".

وأكمل "هل سيرحل نجل خالد بيبو مثل أبنائنا أم سوف يستمر في الأهلي؟.

وبسؤاله عن حقيقة عرض الزمالك أجاب "نعم ابني لديه عرض من الزمالك وأشكر مسؤولي الزمالك على عرضهم".

وتحدث محمد عمارة بعد ذلك قائلا: "حينما تولى خالد بيبو المسؤولية تسبب في رحيل أحمد سمير مدرب عام 2005 لأنه لم يكن يشرك نجله في المباريات".

وواصل "هل العدل الذي يطبقه الآن سيطبقه على نجله؟ لو بقى نجل بيبو في الأهلي لن نصمت".

وبسؤاله هل هناك عروض من الزمالك أجاب "ابني هادي أمامه عدة خيارات وهو حر يتخذ قراره كيفما يشاء فهو يُحارب لأربع سنوات".

وأكمل "أعتقد أن هناك رواسب معي ونجلي هو من يحاسب عليها".

وأتم "خيارات المسؤولين إن كانت صحيحة فهي على رأسي".