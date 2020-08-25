الإنتاج الحربي لـ في الجول: مختار لم يبلغنا بالاستقالة وربما هي نرفزة ملعب

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 23:19

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - الإنتاج الحربي

نفى خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن يكون مختار مختار المدير الفني قد أبلغه بالاستقالة.

وقال مختار مختار في المؤتمر الصحفي اتخاذه قرار الرحيل عن الإنتاج الحربي عقب مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وقال مهدي لـ FilGoal.com: "علمت بالأمر من وسائل الإعلام وأن مختار مختار قرر الاستقالة".

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وتابع "أعتقد أنها نرفزة ملعب وهو يفعل ما بوسعه من أجل الفريق خلال الفترة الماضية".

وكشف مهدي "لم يبلغنا مختار مختار بقراره نهائيا ولم يتحدث في الأمر معنا عقب اللقاء".

وأتم مدير الكرة بالإنتاج الحربي تصريحاته "يسعى مختار مختار طوال فترة تواجده لتحقيق النتائج الأفضل للفريق".

وكان الإنتاج الحربي قد خسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة من 21 مباراة في المركز التاسع.

في الدوري الإنتاج الحربي مختار مختار
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