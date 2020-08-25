كرة سلة - الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 23:01

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - نهائي كأس مصر للسلة

توج الاتحاد السكندري بلقب بطولة كأس مصر على حساب الأهلي بنتيجة 76-73 في مباراة مثيرة في دقائقها الأخيرة.

ونجح الاتحاد في تحقيق لقب الكأس لأول مرة منذ 2012 بينما الأهلي ففشل في حصد اللقب وخسر النهائي للعام الثاني على التوالي.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين في الربع الأول من المباراة قبل أن يتسيد الاتحاد السكندري الربع الثاني الذي انتهى 49-36.

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وفي الشوط الثاني من المباراة عاد الأهلي من جديد ونجح في تقليص الفارق أكثر من مرة حتى وصل إلى نقطتين فقط لكن حسم الفريق السكندري اللقب بفارق 3 نقاط في النهاية.

وغاب عن الاتحاد السكندري محترفه الأمريكي مارفيل هاريس بسبب تأخر قدومه لظروف الطيران إذ وصل فجر المباراة وفضل أحمد مرعي المدير الفني للفريق إراحته لدوري السوبر.

وكان الأهلي قد حصل على كأس مصر أخر مرة عام 2018 ووصل إلى نهائي البطولة في أخر 5 نسخ أقيمت.

أما سموحة فنجح في حصد الميدالية البرونزية على حساب سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كرة سلة الاتحاد السكندري
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