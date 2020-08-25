أنتوي: بيراميدز هدفه التتويج بالكونفدرالية

قال جون أنتوي مهاجم بيراميدز إن فريقه هدفه التتويج بلقب الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

ويواجه بيراميدز منافسه هوريا الغيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية على أن يلاقي الفائز منهما المنتصر من مواجهة حسنية أغادير ونهضة بركان.

وتحدث أنتوي عقب الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء في الجولة 22 من الدوري قائلا: "عيد بالعودة للتسجيل ولكن أهم شيء انتصار الفريق".

وأضاف "هدفنا التتويج بالكونفدرالية ونبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك الهدف".

وعن تسجيله لهدف "بالتأكيد هذا يسعدني قبل الفترة المقبلة الهامة ولكن كما قلت أهم شيء انتصار الفريق".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد قبل خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.